“Oddio | hanno fatto capire chi esce” Amici 22 | lo spoiler della produzione sull’eliminato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Clamoroso quanto sarebbe accaduto ad22. Laavrebbeil nome dell’eliminato dalla sesta puntata del serale. Ovviamente, se tutto fosse vero al 100%, si tratterebbe di un errore grossolano che rovinerebbe quindi tutto. I telespettatori erano stati informati, tramite le anticipazioni, di un ballottaggio finale tra due allievi. Solo uno di loro rimarrà nella scuola di Maria De Filippi, mentre l’altro dovrà rinunciare per sempre all’obiettivo di vincere il programma. Per evitaredefinitivi, che possano rovinare la sorpresa e avere ripercussioni sugli ascolti, ad22 laha preso la decisione di far comunicare a Maria il nome dell’eliminato, quando sono tutti in casetta e quindi a trasmissione finita. Ma ora sarebbe ...