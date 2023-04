Occhio Juve | decisione a sorpresa dopo il ricorso | è ufficiale

(Di venerdì 21 aprile 2023)ntus,nel day after la restituzione momentanea dei quindici punti in classifica. L’ufficialità di ieri è arrivata, secca e discussa. Lantus ritrova momentaneamente i quindici punti che le erano stati sottrati in classifica, a margine del primo filone sull’inchiesta plusvalenze. Decisiva il dispositivo della sentenza da parte del Collegio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... nella stessa posizione, però, ci sono anche Potenza, Virtus Francavilla eStabia, ma gli ... Unsul campo, quindi, e l'altro sulla radiolina per il live dagli altri campi. Una cosa è certa: ...... ma quasi mai ruba l'e invece sempre lascia scie di rimpianto. Possibile che non si riesca a costruire qualcosa Che sia dal basso o dall'alto e non solo figlio del caso. Lavince solo ...Amorim 5,5 Forse sorpreso dall'atteggiamento iniziale della, poi se la gioca con le sue armi ... non ha lavoro particolare da svolgere Danilo 6 Tiene d'Bruno Goncalves, graziato da ...

Occhio Juve, anche lo Sporting fa un passo falso Calciomercato.com

La dirigenza bianconera in una stagione abbastanza turbolenta, inizia a pensare già alla prossima stagione e quindi non si può che avere un occhio al calciomercato estivo ed alle occasioni che si pres ...Il direttore sportivo: "Il tecnico è un valorizzatore, è una squadra che ha un’idea di calcio anche nelle difficoltà. Con lui vogliamo diventare la nuova Atalanta" ...