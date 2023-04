Nuovo singolo del duo composto dalla pianista e cantante Olivia Trummer e dal batterista Nicola Angelucci

(Di venerdì 21 aprile 2023) È in radio e su tutte le piattaforme di streaming “Dialogue’s Delight”, . Il brano anticipa la pubblicazione del disco dal titolo omonimo che uscirà il 5 maggio 2023 in digitale per A.D.A./ Warner Music Italy e che verrà presentato lo stesso giorno presso il teatro Borgna dell’Auditorium Parco della Musica. Dialogue’s Delight rivela magicamente la “mission” di questo duo: comunicare l’importanza del dialogo a prescindere da dove stia la ragione e, attraverso un sound fresco e una melodia diretta, sottolineare la bellezza e la ricchezza della connessione umana. Dialogue’s Delight è anche il titolo perfetto per descrivere un incontro così riuscito, in musica e nella vita. Il duo è infatti una sorprendente miscela orchestrale: la voce chiara die la naturalezza del suo tocco sul pianoforte, abbinati all’innato quanto sapiente talento improvvisativo, incontrano la ...

Sono tornati i Foo Fighters! Pubblicato il nuovo singolo Rescued. Annunciato il nuovo album But Here We Are Virgin Radio

“Torn” è il nuovo singolo di David Nathan, band veronese dall’animo profondamente rock. Il brano, primo con Sorry Mom!, è una denuncia sociale ed esprime l’estremo disagio causato da una società consu ...“TUTTOBENE” è il nuovo singolo dei Solisumarte disponibile da venerdi 21 aprile in radio e digitale distribuito da Virgin/Universal Music. Un brano indie pop con influenze urban ed elettroniche che ra ...