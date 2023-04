In attesa di conoscere quando e come la Russia verrà riammessa alle competizioni internazionali, la 18enne astro nascenteChikunova chiude alla grande i campionati nazionali di Kazan polverizzando il record mondiale dei 200 rana in 2'17'55, prima donna di sempre sotto i 2'18'.In attesa di conoscere quando e come la Russia verrà riammessa alle competizioni internazionali, la 18enne astro nascenteChikunova chiude alla grande i campionati nazionali di Kazan polverizzando il record mondiale dei 200 rana in 2'17'55, prima donna di sempre sotto i 2'18'.

Nuoto, Evgeniia Chikunova realizza il nuovo record del mondo nei 200 rana OA Sport

Segnali di una certa vitalità arrivano dai campionati nazionali russi di nuoto. Nella rana femminile Evgeniia Chikunova ha fatto davvero paura. La 18enne, infatti, è riuscita nei 200 rana a migliorare il record del mondo. La giovane Evgeniia Chikunova ha stabilito il nuovo record del mondo nei 200m rana. Ai Campionati nazionali di nuoto in corso a Kazan la russa ha fermato il cronometro in 2'17"55.