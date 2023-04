Nucleare | Meloni | ' nessuna preclusione | dibattito aperto | tecnologia è mezzo non fine' **

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il nostro approccio, a differenza di quello ideologizzato di altri, è su questo fronte assolutamente laico,e attento solo ai risultati pratici e ai dati oggettivi. Per esempio, non abbiamosul nucleare, dove l'Italia è sempre stata all'avanguardia, prima sulla fissione e ora sulla fusione. Ilè un cantiere, dove lanon è il, ma ilche possiamo usare a favore di una società più equa e sviluppata. Noi guardiamo avanti, come diceva Albert Einstein, ‘non mi preoccupo mai del futuro, arriva sempre abbastanza presto'”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a 'Il Foglio'.

C'è complimento e complimento vien da dire ascoltando le lezioni impartite a Ravenna da Carlo Calenda. Il tema è quello dell'energia e il luogo è l'ex mercato coperto dove, colui che un giorno costru ...