Nove milioni di euro per servizi destinati agli alunni con disabilità Provvedimento Regione Siciliana

(Di venerdì 21 aprile 2023) In arrivo dall'assessorato della Famiglia e delle politiche sociali delladiper idi assistenza, autonomia, comunicazione, trasporto, convitto e semi-convittocondelle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L'articolo .

Questi ulteriori fondi che la Regione ha stanziato permetteranno di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni e di scongiurare l'eventuale interruzione di serv ...In arrivo dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali nove milioni di euro per i servizi di assistenza, autonomia, comunicazione, trasporto, convitto e semi-convitto agli alunn ...