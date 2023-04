Nonostante l' esplosione | il lancio di SpaceX non è un fallimento

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Boca Chica, Texas. Alle ore 15:33 ora italiana del 20 aprile, lo shuttleStarship, accompagnato dal razzo più grande mai progettato, decolla. La folla giunta per ammirare il “grande passo avanti” grida di gioia. Ilera stato rinviato più volte a causa di problemi tecnici che ne avevano obbligato la posticipazione. Dopo quattro minuti daldi test, questa atmosfera di soddisfazione però termina: un malfunzionamento nello sgancio del razzo ha portato l’intera unità a capovolgersi. Inutili i tentativi di sgancio di emergenza e infine l’. Lo chiamiamo? Neanche per sogno, la scienza opera per tentativi e gli scenari negativi sono parte delle valutazioni: i test servono a questo. Lo stesso capo della Nasa, Bill Nelson, si dice estremamente positivo ...