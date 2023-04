‘Nonna per favore ho bisogno di soldi!’ | 84enne truffata | portati via monili e contanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma. Ancora truffe del nipote. Ancora soggetti anziani e fragili presi di mira perché considerate ”prede facili”. Ancora una volta, poi, i truffatori sono dei giovanissimi che impiegano l’ormai rodata tecnica del finto nipote, con la quale dapprima fanno una telefonata per creare ansia ed apprensione, e poi con una scusa qualsiasi vanno a riscuotere il bottino richiesto. Tivoli, truffa anziani: ”Siamo della banca”, entrano in casa e portano via i risparmi di una vita (VIDEO) Ancora truffa del nipote a Roma Ennesimo arresto di truffatori di anziani sul territorio. Nella mattinata di ieri, giovedì 20 aprile 2023, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile romana, durante un servizio dedicato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 21enne perché gravemente indiziato di truffa aggravata. Il giovane viaggiava su un’auto che, dai primi accertamenti, ...