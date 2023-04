Non ti ho votato Cristina Scuccia | la frase rubata sull' Isola

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'dei famosi è partita solo tre giorni fa ma sono già iniziate le prime discussioni tra i naufraghi. A scatenare la bufera sono state le nomination. A Marco Predolin, finito al televoto insieme a Helena Prestes, la nomination non è proprio andata giù. E per questo si è scagliato contro il gruppo delle chicas durante una chiacchierata con: “Il primo nominato, il 'cucù' della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c'era qualcosa con le donne, hai capito?”. L'ex suora dal canto suo ha voluto rassicurare Marco, rivelandogli di non averlo nominato. A nominare Predolin sarebbero stati Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Marco ha fatto sapere che molto probabilmente a condannarlo è stata la sua eccessiva sincerità. Il conduttore, comunque, se l'è presa ...

... avversari che sicuramentesono da sottovalutare. Nel pomeriggio è arrivato presso il centro ... Dopo la morte di Carlo Tavecchio, eletto il nuovo Presidente La Lombardia haper il successore ...... 20 leghisti hannoa favore contro tutto il resto del gruppo Id, mentre questa volta al voto favorevole dei sei eurodeputati di Fdi si è aggiunto quello di altri quattro colleghiitaliani ...Il Comitato direttivo, nell'annuale seduta che si è svolta a Civitavecchia, hae approvato all'unanimità l'ingresso del porto di Palermo e, quindi, dell'Autorità di Sistema ...tutta Europa e...

Renzi il più votato degli ultimi 50 anni Non è proprio così Pagella Politica

In Rai scatta l’ora dei grandi traslochi. Atterra oggi in Cda il nuovo piano immobiliare della tv pubblica. E cresce la preoccupazione per l’impatto che avrà… Leggi ...In apertura del consiglio comunale di Olgiate il sindaco ha voluto rispondere alle affermazioni fatte dell’ex assessore in occasione delle sue dimissioni. ««Legittimo cambiare idea; io, che non possie ...