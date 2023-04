“Non mi fidavo più di nessuno” L’Isola dei Famosi | Cristina Scuccia e la terapia | il dramma di quando era suora

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 21 aprile 2023) Mentre l’indisponente mondo dei social, della cronaca rosa e della televisione, non fa che sfornare le più incredibili indiscrezioni sulla sua sfera personale, adei2023 l’ex Suorsi è rivelata in un suo lato finora sconosciuto. Unlegato a The Voice of Italy, superato con la. Per lungo tempoè rimasta traumatizzata a causa delle persone che le si avvicinavano in seguito alla vittoria a The Voice of Italy. La 34enne era ancora Suor. Sentiva di non potersi fidare degli altri. Troppe volte registrata di nascosto e poi sbattuta sui giornali. Il retroscena adei. “L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutato ...