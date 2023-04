“Non lo ho mai fatto” Fedriga risponde a muso duro a Sallusti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Massimilianoa Alessandro. E lo fa spiegando per quale motivo le pubblicità di promozione del Friuli Venezia Giulia siano finite sulle pagine di Repubblica e della Stampa, ma non su Libero. “Non dico io a PromoTurismoFvg”, l’agenzia regionale per la promozione del turismo, precisa il governatore, “dove deve fare pubblicità e come deve fare marketing: farei un atto illegittimo”. L’attacco diLa polemica, di cui su Nicolaporro.it ne abbiamo ampiamente parlato, era sorta dopo l’affondo dipubblicato come editoriale sulla prima pagina di Libero. “In altre parole – ha detto il direttore di Libero – la Lega difinanzia la stampa di sinistra, meglio sarebbe dire la Lega diforaggia solo la stampa di sinistra perché a ...