Non è l’Arena | Giletti rompe il silenzio | «Ci sono intercettazioni terribili | dicevano | “Va chiuso”»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) Secondo Massimoin Italia «non è facile fare un certo tipo di televisione». Il conduttore di Non èha parlato oggi della chiusura della trasmissione su Rtl 102,5. «Vorrei dire tante cose, e verrà il giorno in cui potrò dirle. In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori. Ho un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni, e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio. Devo dire grazie alle centinaia di persone che continuano a mandarmi messaggi di sostegno, non per me ma per tutto il gruppo di lavoro». Secondonel nostro Paese non è facile fare una tv «che va a disturbare chi sta nei palazzi, ma bisogna avere il coraggio di farla. ...