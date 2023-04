Non è Goebbels | Cruciani scatenato | come zittisce la piddina velenosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'uscita del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida al congresso della Cisal, in tema d'immigrazione e con l'utilizzo dell'espressione “sostituzione etnica”, haun vespaio di polemiche ed è diventato terreno fertile per le accuse dell'opposizione. Nello specifico, queste le parole di Lollobrigida: "Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli quindi li sostituiamo con qualcun altro". Subito, infatti, è giunta piccata la reazione del capo del PD, Elly Schelin: "Sostituzione etnica? Parole disgustose, roba da suprematisti bianchi". A Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 di Paolo Del Debbio c'è chi, per fortuna, riporta la questione sui binari giusti, cioè Giuseppe, conduttore de La Zanzara, che ha asfaltato proprio un'esponente del partito democratico, la consigliera comunale a ...