Non c' è l' antifascismo | È la nostra Costituzione Scontro tra La Russa e Schlein

... O Gorizia , eper la canzone eponima) contribuisce a farne un brano chiaramente connotato a ... Da qui in poi Bella ciao è una bandiera dell', un tassello chiave della memoria della ...Mi preme pero' sottolineare che, come riportato anche dalla stessa agenzia, il mio riferimentoera allantifascismo ma allassenza in Costituzione della parola, essendo i valori della ...... in una nota spiega di aver 'letto l'articolo di Repubblica con richiamo in prima pagina dal titolo ' L'è nella Costituzione. Il mio 25 aprile Metterò d'accordo tutti'. Ringrazio il ...

La Russa: 'Nella Costituzione non c'è l'antifascismo' - Politica Agenzia ANSA

(Adnkronos) - "Ho sentito le parole di La Russa, ha detto che l’antifascismo non è in Costituzione. Ma l’antifascismo è la nostra Costituzione". Così la secca replica di Elly Schlein. E alle parole ...Ignazio La Russa nell'intervista rilasciata a La Repubblica ha affermato che "l'antifascismo non è nella Costituzione". Parole che hanno innescato fin da subito l'ira del Partito democratico, che in ...