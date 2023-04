Nocera Superiore | rifiuti e viabilità | controlli a tappeto della Polizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo giorni di appostamenti e verifica delle immagini riprese dalle telecamere, laLocale, agli ordini del Capitano Paolo Prudente, e l’Ufficio Ambiente coordinato da Antonio Ardolino, sono riusciti a dare un nome ed un cognome alla mano ignota che da settimane abbandonava sistematicamente sacchi diin via San Clemente, nei pressiscuola Settembrini. L’uomo, finito più volte nelle registrazionivideosorveglianza urbana, incurante del regolamento comunale e delle buone norme di senso civico, in maniera recidiva depositava sacchispazzatura fuori orario di conferimento e non in linea con le direttive sulla Raccolta Differenziata. Immediata la sanzione per il cittadino. Prosegue l’attività di controllo e verifica da parte...

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune diLe strade VIA CIMITERO VIA PARETI VIA SANTA CROCE e tutte le traverse della zona. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale ......tutto il tratto dei torrenti Solofrana e Cavaiola che interessano il territorio comunale di... piombo e composti a concentrazione potenzialmenteallo standard di qualità ambientale. ...'Dopo il grande successo del primo appuntamento, grazie al lavoro della nostra Amministrazione insieme a quella di, in sinergia con un tessuto associativo di volontari molto attivo e ...

Sospensione idrica a Nocera Superiore, date e orari comunicati da Gori SalernoToday

«I tesori di Nuceria»: domenica 23 aprile aperture straordinarie (dalle 10 alle 13) di musei e siti di interesse storico-archeologico delle due Nocera. Il programma ...TweetShareSharePinShare0 Condivisioni Per la garaa di Domenica 23 Aprile allo Stadio “Paolo Poli” di Molfetta, Ore 15:00, la società di casa ha messo a disposizione i tagliandi ospiti al costo di 8 eu ...