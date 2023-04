Nocera Superiore | centro storico Pecorari | cerimonia inizio lavori

Dopo giorni di appostamenti e verifica delle immagini riprese dalle telecamere, la Polizia Locale, agli ordini del Capitano Paolo Prudente, e l'Ufficio Ambiente coordinato da Antonio Ardolino, sono ...Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune diLe strade VIA CIMITERO VIA PARETI VIA SANTA CROCE e tutte le traverse della zona. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale ......tutto il tratto dei torrenti Solofrana e Cavaiola che interessano il territorio comunale di... piombo e composti a concentrazione potenzialmenteallo standard di qualità ambientale. ...

Nocera Superiore, beccato il cafone seriale dei rifiuti inPrimaNews.it

Individuato il trasgressore che da settimane abbandonava sistematicamente sacchi di rifiuti in via San Clemente, nei pressi della scuola Settembrini.Dopo giorni di appostamenti e verifica delle immagini riprese dalle telecamere, la Polizia Locale, agli ordini del Capitano Paolo Prudente, e l’Ufficio ...