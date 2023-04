Nocciole | monitoraggio in Irpinia e metodi di lotta biologica contro la cimice asiatica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiGli agronomi irpini in campo per combattere la. Anche la coltura del nocciolo purtroppo, non sfugge agli attacchi dell’insetto giapponese (halyomorpha halys), la cui presenza è stata accertata per la prima volta in Italia nel 2012 in Piemonte, mentre la prima segnalazione in Campania è nel 2017. L’insetto è molto dannoso, si riproduce più volte l’anno è molto mobile e vorace, si nutre di foglie e frutti di oltre 300 specie di piante ospite. Attacca gli alberi da frutto e le colture erbacee e sta mettendo in grossa difficoltà le coltivazioni da reddito di molte zone d’Italia, compromettendone la qualità. Ini danni sono molto seri sul nocciolo. Possono compromettere la qualità organolettica del prodotto alterando l’aroma nel suo complesso, aumentando le sensazioni di rancido ed ...