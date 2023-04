(Di venerdì 21 aprile 2023) Il 31 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicata una foto che ritrae il pavimento di un edificio dove si vede undi creatureache che sembrano uscire dalla terra. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «L’atrio del; Niente diaco da vedere qui… Spostati per favore». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto non mostra l’atrio della sede dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (), situata nel cantone di Ginevra, al confine tra Francia e Svizzera. Lo scatto in questione è stato originariamente pubblicato su Facebook il 2 settembre 2022 da Kurt Wenner, artista specializzato in disegni in 3D (che danno cioè l’illusione delle tre dimensioni). Nel post Wenner spiega che l’opera che ...

No, questo disegno di demoni non si trova al Cern Facta

