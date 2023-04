No! Questo articolo non confessa che l’allunaggio non sia mai avvenuto

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) C’è un dettaglio che ha fatto saltare sulla sedia gli scettici del. Il fatto che con la missione Artemis 2, per raggiungere la Luna nel 2024 o il 2025, l’essere umano si allontanerà dalla Terra più di quanto abbia mai fatto. Apriti cielo, secondo alcuni sarebbe la prova inconfutabile chedel 1969 non sia mai. In realtà, però, chi trae conclusioni digenere probabilmente non ha letto l’di cui mostra uno screenshot per sostenere la propria tesi. Per chi ha fretta: Nella missione Artemis 2, gli astronauti raggiungeranno il punto più lontano dalla Terra mai toccato nella storia dagli esseri umani. La notizia è circolata anche su testate online italiane. Alcuni utenti social usano questa informazione per sostenere che ...