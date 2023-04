(Di venerdì 21 aprile 2023) Verso lo stop per Marzia Sabella. L’anno scorso il suo primo romanzo “Lo sputo”. La magistrata: “Invitata per dialogare con gli studenti”

Il Consiglio superiore della magistratura si appresta a vietare a Marzia Sabella, magistrato antimafia di Palermo e pm del processo Salvini, la partecipazione al prossimodel libro di Torino, dov'era stata invitata come autrice del romanzo "Lo sputo" nell'ambito del progetto "Adotta uno scrittore" rivolto agli studenti. Secondo il Csm si tratta di un'attività ...Quando ci si trova davanti a undi parrucchiere non si può che pensare alla propria ... Un'esposizioneaffatto facile, quella sponsorizzata tra le altre da Generali e VeraLab di (...In ungremito, da istituzioni politiche, civili e dagli studenti dei licei Scientifici "Da ... La pandemia ci ha insegnato tanto, dal punto di vista formativo ed umano, masarà più come ...

Niente Salone del Libro per la pm antimafia del processo Salvini. Il Csm: “Non può essere retribuita” La Stampa

Il Consiglio superiore della magistratura si appresta a vietare a Marzia Sabella, magistrato antimafia di Palermo e pm del processo Salvini, la partecipazione al prossimo Salone del libro di Torino, d ...Chi visita il Salone del Mobile 2023 troverà una grande differenza tra alcuni dei padiglioni espositivi: quelli dedicati ad Euroluce hanno un layout completamente ripensato dallo studio Lombardini22.