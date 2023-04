Neva Leoni Il Patriarca | chi è Lara | biografia | età | genitori | marito e figli

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 21 aprile 2023)Ilchi è l’attrice che interpretaDe Gracisè una delle protagoniste femminili de Il, la nuova fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola.interpretaGracisa primogenita di Nemo avuta dalla relazione con Ada. La ragazza non ha mai perdonato il padre per aver abbandonato lei e la mamma ed è forse l’unica a Levante a non aver paura del. Volitiva, anche testarda, non è interessata al patrimonio di Nemo, ma segue con passione un’associazione di volontari che si occupano di giovani emarginati. Ecco chi è l’attricede Il. La sua ...