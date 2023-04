Neurologo Silvestrini | Nell' ictus salvare la vita e il cervello si può

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Per l'ischemico abbiamo la capacità di riaprire il vaso occluso con farmaci o con procedure di neurologia interventistica ela, ilda danni irreversibili". Inoltre, "stiamo sviluppano farmaci in grado di gestire condizioni di emorragia o delle complicanze di emorragia ed ischemia, come l'edema, che è un ampliamento dell'area delin sofferenza. Le conoscenze biochimiche ci danno grande speranza di sviluppare farmaci sempre più precisi per trattare queste condizioni". Così Mauro, Clinica Neurologia, Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, su 'malattia del, fondamentale rivolgersi a centri specializzati', ottava puntata della rubrica mensile ...