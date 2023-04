Nessuna rivincita con Musetti | Sinner si ritira per infortunio

Nel secondo set, invece, l'equilibrio ha regnato sovrano fino al 3 - 3 - senza chedelle ... Per Pliskova si tratta di unanel 2023 contro la n° 9 al mondo, che aveva prevalso nel ...Sguardo che corre ora all'affascinante derby di semifinale : lacontro il Milan 20 anni ... La partitasorpresa da parte di Simone Inzaghi rispetto alle previsioni della vigilia. ...Piccola"A inizio stagione sentivo dire che la nostra sarebbe stata una squadra da media -... Noi andiamo a giocarci questa sfida senzapressione cercando solo di divertirci".

Inter, Zanetti e l'Euroderby: "Nessuna rivincita. Arrivare quarti è troppo importante" - Sportmediaset Sport Mediaset

Durante la sesta puntata di Pechino Express, Totò Schillaci ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinto a partecipare: “É una ...In prima serata su Sky Uno tante emozioni e colpi bassi, ma anche altrettante rivincite e giochi di squadra per le coppie ancora in gara: ecco cosa è accaduto ...