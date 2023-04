Nesquik | biscotti al cacao da colazione per grandi e piccoli

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 aprile 2023) La polvere alpiù famosa al mondo sceglie l’Italia come primo mercato per lanciare un biscotto friabile, gustoso e divertente Da oltre 50 anniè l’alleato dei genitori per garantire ai loro bambini unagustosa e divertente. E oggi, la polvere alpiù famosa al mondo ha deciso di fare qualcosa di più: rendere omaggio alladicon, un prodotto nato dalla ricerca di Nestlé per stimolare positivamente tutta la famiglia alladel mattino. Il buonumore è da sempre alla base die i nuovidel marchio di Nestlé si propongono l’obiettivo di offrire ai piùun equilibrato ...