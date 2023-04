Nervi tesi | tecnici e Harden espulso | Phila va 3 - 0 sui Nets

Il meglio delle tre partite giocate nella notte NBA. I 76ers vincono anche gara 3 contro i Nets ma non mancano le ...Tensione a mille durante Roma - Feyenoord sin dai primi minuti, non solo in campo ma anche in panchina, con il secondo di José Mourinho, Salvatore Foti, protagonista suo malgrado di un episodio da ...all'Olimpico per la gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord. Al 32' il vice di José Mourinho, Salvatore Foti, ...

Nervi tesi in Roma-Feyenoord, follia del vice di Mourinho: strattona un avversario davanti alla panchina, espulso - Il video Open

Phoenix vince a Los Angeles contro i Clippers e si porta sul 2-1 NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Golden State riapre la serie, Philadelphia ...Salvatore Foti, durante il match di Europa League contro gli olandesi, si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere ...