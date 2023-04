Neoassunti 2022 da GPS sostegno | avviso domande per commissione di valutazione prova disciplinare Nota Emilia Romagna

Queste misure vanno dalle assunzioni da GPS sostegno, alla deroga dei vincoli di mobilità per i docenti. Inoltre, previsto l'accesso TFA sostegno senza selezione.Ugualmente a breve il saldo trae pensionamenti lascerà sostanzialmente invariata la situazione di carenza fino ad oggi patita tra gli addetti amministrativi. A fronte dei gravosi ......per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso - entrato in vigore il 21 dicembree ... la formazione degli Ispettorie costituzione di una task force ministeriale che si avvalga ...

Vincoli di mobilità, per docenti neoassunti ipotesi deroga per il prossimo anno. Ma l’UE punta a stabilità e dunque al blocco di 3 anni Orizzonte Scuola

Si attende con grande attesa la pubblicazione del decreto PA approvato lo scorso 6 aprile dal Consiglio dei Ministri anche per capire la questione della deroga ai vincoli di mobilità.Lamezia Terme - Arrivano 135 funzionari nelle sedi Inps della Calabria, vincitori del concorso per C1, consulenti protezione sociale, per far fronte alle gravi carenze presenti in tutti gli uffici e p ...