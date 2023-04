Nel nome di Padre Amorth | la rivolta degli esorcisti e il Vaticano ha paura

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Pochi, stressati, oberati di lavoro, con la pandemia ad aggravato tutto. Anche il Papa continua a ripeterlo, il Maligno è in giro a fare il peggio possibile... E glisono pochi e superaffaticati. Poche centinaia, in Italia, per far fronte a richieste di aiuto sempre più numerose. Di Satana si parla poco e malvolentieri, a livello intellettual-teologico, masi riprende la scena grazie al cinema e alle polemiche. Gli, intanto, affrontano la situazione a ranghi ridotti. Una dettagliata indagine fatta nella Chiesa Cattolica e diffusa dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum mesi fa mette a fuoco le difficoltà logistiche e temporali: «L'esorcista riceve una mole ingente di persone, non ha il tempo di accoglierle o di ascoltarle tutte. La gestione del ministero spesso è centellinata per altri incarichi che riveste il sacerdote, come ad ...