NBA | Playoff 2023 | Golden State riapre la serie | Philadelphia vola sul 3-0

(Di venerdì 21 aprile 2023) Proseguono iNBAe non si può certo dire che manchino le emozioni. Nei tre match andati in scena nella notte italiana tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, tutti valevoli per gara-3, ne sono successe di tutti i colori. Spicca la vittoria deiWarriors per 114-97 sui Sacramento Kings. Alla prima gara in casa della, i campioni uscenti si aggrappano alla loro stella, Steph Curry, e ottengono un importante successo che permette loro di accorciare le distanze sull’1-2.mette in discesa la sfida già nel primo tempo e poi completa l’opera nella ripresa, garantendosi almeno gara-5. Miglior realizzatore proprio Curry con 36 punti. I RISULTATI IL TABELLONE DEIVincono e si portano sul 3-0 invece i ...

... ma sono diventate un altro appuntamento d'obbligo in aprile con l'inizio dei: una serie di maglie dedicate ad alcuni dei migliori talenti della, con uno stile unico e inconfondibile in ...rischiano di perdere un altro protagonista . Dopo gli infortuni subiti da Ja Morant e Giannis Antetokounmpo, un'altra superstar come Kawhi Leonard è costretta a fermarsi almeno per una ...L'attualevenne fondata a New York nel 1946 come Basketball Association of America (BAA), ma ... Il campionato prevede una stagione regolare, che va da ottobre ad aprile, e il successivoe ...

Curry incanta, i Warriors rialzano la testa. Booker e Maxey lanciano Phoenix e Philly La Gazzetta dello Sport

Agenzia Gli Warriors battuti di nuovo, a Philadelphia anche gara 2 – Seconda vittoria consecutiva per Sacramento che si porta avanti 2-0 nella serie playoff Nba contro Golden State. I Kings, in… Leggi ...I Philadelphia 76ers sono riusciti a strappare a Brooklyn il successo sui Nets in Gara 3 (il resoconto del match) - serie adesso sul 3-0 - ma non senza ...