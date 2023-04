Nautico di Anzio | Parrucci | “Una sfida difficile che stiamo risolvendo”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023)– Dopo il passaggio deldialla Città metropolitana di Roma Capitale, formalizzato i primi di marzo, sono iniziati i primi interventi che, in linea con i tempi previsti, permetterà il rientro delle prime 6 classi in presenza dopo il 24 aprile, con l’obiettivo di riconsegnare l’intero istituto, con tutte le certificazioni e gli adeguamenti a norma, entro settembre-ottobre 2023. “La scelta di intervenire e investire sul “” diè stata una scelta condivisa con il Sindaco Roberto Gualtieri e rientra nel piano di investimenti per le scuole che Città metropolitana sta programmando da tempo” – afferma Daniele, Consigliere Delegato all’edilizia scolastica CmRc. “Con lo stanziamento di 700 mila euro, previsti nel bilancio da poco approvato, per rendere ...