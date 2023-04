Natale di Roma | sai perchè si festeggia il 21 Aprile?

(Di venerdì 21 aprile 2023) Venerdì 21nella capitale si celebra il “di”, ovvero l’anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! Il 212021il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: Kikapressdi: perché siil 21? Il “di” siil 21di ogni anno. È questa la data nella quale, secondo la tradizione, la Capitale sarebbe stata fondata ...

Per ildi, l' accesso ai Musei civici diCapitale e all'area archeologica del Circo Massimo sarà gratuito per tutti i visitatori, comprese le visite alle mostre in corso. Qui di ...20 aprile 2023 Tra vestali, matrone, gladiatori e imperatori inizia ala celebrazione dell'anniversario della fondazione della città. Sfila in occasione del 2776°il Gruppo Storico Romano, donando ai turisti e passanti un'esperienza immersiva nei fasti dell'..."Domani sarà ildima, al di là delle celebrazioni di rito, non si intravede nessuna riflessione sul futuro della Città eterna'. A lamentarsene è Gianni Alemanno, ex sindaco diche invece commenta ...

Sito Istituzionale | 21 aprile, 2776° Natale di Roma Roma Capitale

Il 21 aprile i romani festeggiano il Natale di Roma, una ricorrenza celebrata in tutta la città con diversi appuntamenti e una bella rievocazione storica. Sapete di che si tratta e perché si festeggia ...Poche città hanno il privilegio di conoscere la data del proprio compleanno, ma forse anche per questo è difficile avere un’idea di come festeggiarlo. Nel caso di Roma, che quest’anno il 21 aprile com ...