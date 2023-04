Natale di Roma | gli auguri del premier Meloni | “Città eternamente unica che ha toccato mille primati”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Faro di civiltànaria, anche se svilita da una quotidianità di degrado che non rende merito della sua storia universale. Oggi, 21 aprile,festeggia il suo compleanno, quasi 3000 anni di vita dalla sua fondazione nel 753 a. C. Una data impressa nell’immaginario collettivo, non solo deini.di, glideleterna senza tempo I primiallaEterna arrivano da un post del presidente del Consiglio Giorgia. Poche parole ma che lasciano il segno. “21 aprile: 2776 volte, culla di civiltà e splendore.. Che ...

In occasione del 2776di, la Camera di Commercio diha chiesto a un' Intelligenza Artificiale di immaginare la città nel passato, nel presente e nel futuro. Lo ha fatto attraverso la realizzazione di un ..., 21 apr. - Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, celebra i suoi 40 anni di attività dove tutto è iniziato, a Novara. Ed è qui che restituisce alla sua cittàun ...Per ildinumero 2776 il regalo più bello e prestigioso la Capitale lo sta confezionando proprio questi giorni, ma per scartarlo, poi, dovrà aspettare novembre. Sarà quello il momento in cui il ...

Il Natale della Città Eterna: tanti auguri Roma. GRAFICA! Voce Giallo Rossa

Per il sindaco Gualtieri la Capitale, che oggi celebra i 2776 anni dalla Fondazione, è simbolo di di "integrazione" sin dalle sue origini. Il governatore del Lazio Rocca: Giubileo 2025 ed Expo 2030 "o ...“In occasione del Natale di Roma torna visibile a tutti e ancora più valorizzata e bella di prima la Fontana della dea Roma in piazza del ...