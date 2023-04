Nasce un Sorriso | c’è Sant’Antimo per l’ultima della fase prima dei play off

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUltima ed ininfluente garaa orologio del torneo di B femminile per launSalerno ’92, dopodiché sarà concentrazione massima per ioff. Le granatine sono reduci da due battute d’arresto consecutive contro Agropoli ed Ariano Irpino: il terzo posto finale non potrà essere modificato ma il match in programma domani pomeriggio (sabato 22 aprile ore 18, PalaSilvestri) contro l’Immensive Partenope, quarta forza del torneo, sarà test importante per capire in che modo la squadra avrà smaltito le scorie anche psicologiche delle ultime settimane in cui i risultati non sono arrivati. Le gerarchie possono sempre essere sovvertite con ioff e questo la società cara a patron Angela Somma lo sa bene, visto che ...