Napoli-Salernitana | biglietti in vendita da oggi | prezzi e modalità d’acquisto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo la deludente eliminazione in Champions League contro il Milan, ilnon può recriminare troppo e dovrà rialzare la testa in campionato: domenica sera si sfida la Juventus, vogliosa di rivincita dopo il pesantissimo 5-1 della gara di andata. Per rivedere gli azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona si dovrà invece aspettare settimana prossima, quando la squadra di Spalletti ospiterà laa Fuorigrotta. La società ha anche comunicato che dapartirà ladei. Di seguito il comunicato. Stadio Diego Armando Maradona, il comunicato Iper la gara di Campionatovs, in programma il 29 aprile 2023 ...