Napoli | Rrhamani rinnoverà fino al 2027 con opzione per un altro anno Sky 

(Di venerdì 21 aprile 2023) Amir Rrahmani prolungherà il suo contratto con ilal 30 giugnocon un’per un’altra stagione. L’accordo è raggiunto. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. La firma sul contratto di rinnovo sarà apposta quando il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sarà tornato dal viaggio di affari negli Stati Uniti. “Dopo l’incontro, l’accordo.e Rrahmani sono pronti a continuare insiemeal 30 giugno, anche con un’per un’ulteriore stagione. Nell’incontro di oggi la dirigenza azzurra e l’agente Adrian Aliaj, dell’agenzia Soccer Eleven, hinfatti raggiunto l’accordo totale per il rinnovo di contratto del difensore kosovaro. E’ dunque tutto pronto per ...

E' tuttavia tranquillo il, che resta col vantaggio di 14 punti sulla Lazio seconda in ... Domenica non ci saranno gli infortunati Simeone, Mario Rui,e Politano. Ma la Juventus sa che ...Quie Raspadori da valutare, out Simeone , Mario Rui e Politano . Nel 4 - 3 - 3 di Spalletti Juan Jesus va verso la conferma in difesa con Kim . Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. ...Berardi ancora non disponibile nel Sassuolo, ilalle prese con le assenze di Politano, Mario Rui e. Milan senza lo squalificato Calabria, ma con Ibra che potrebbe tornare tra i ...

La partita Juventus - Napoli di Domenica 23 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Amir Rrahmani. Quest’oggi c’è stato un incontro tra la dirigenza azzurra e il procuratore del kosovaro, Adrian Aliaj, che, riferisce Sky Sport, ha po ...