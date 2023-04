Napoli | le parole di Spalletti per battere la Juve Arriva un’ottima notizia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilgioca domenica 23 aprile la sfida con lantus,ha tre assenti: Politano, Mario Rui e Rrahmani. Accantonare immediatamente la sconfitta con il Milan, perché domenica c’è un’altra sfida al top, contro lantus. L’obiettivo delè chiaro, ma non semplice. Le scorie della sconfitta si faranno sentire a livello psicologico e fisico. In casa azzurra si fa la conta degli infortunati: Politano, Rrahmani e Mario Rui non ci saranno e quindi toccherà sostituirli, pronti Lozano, Olivera e Juan Jesus, anche se Ostigard pure ha dato indicazioni positive. Ma secondo quanto scrive Repubblicano altre buone indicazioni perda Castel Volturno. La condizione fisica dei giocatori in questi giorni è apparsa in netto miglioramento, in ...

Ora domenica c'è ile dobbiamo dare una dimostrazione di forza ". Così Danilo sui 15 punti ... Ledi Danilo su Allegri Danilo ha terminato l'intervista parlando di come Allegri lo abbia ...Nello specifico sulla A1 Milano -, sulla A 14 Bologna - Taranto e dai grandi centri del ... Ledel Direttore Operations di Autostrade per l'Italia Fernando De Maria: " Autostrade per l'...Qui l'aria pareva quella di un gruppo consapevole (di Milito): buona la ciambella, meglio se ... Le milanesi, in serie A, hanno subito più reti di, Lazio e Juventus insieme (71 a 66). Ecco,...

Spalletti in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Napoli-Milan Corriere dello Sport

In un’intervista a L’Equipe, Olivier Giroud h raccontato un retroscena su Napoli-Milan: “Quando Meret ha parato il mio rigore, mi è girata la testa. Alla fine della partita, sono andato da lui per sco ...Tante risate, amare da far anche piangere. O almeno riflettere, proprio come era il suo obiettivo. Irrivirente, dissacrante, sincero; talvolta inviso agli impenitenti radical chic che non ...