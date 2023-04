Napoli | le condizioni degli infortunati in vista della Juve

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilha fornito un aggiornamento sulleper la sfida allantus. I dettagli Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento su Politano, Rrahamni, Mario Rui e Simeone. COMUNICATO – Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lantus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive e circuito di forza. Chiusura con lavoro tattico e partita a campo ridotto. Mario Rui e Politano hanno fatto terapie. Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Rrahmani.

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive e circuito di forza. Chiusura con lavoro tattico e partita a campo ridotto.

La squadra allenata da Spalletti si prepara per la sfida di domenica sera allo Stadium, tante saranno le assenze per gli azzurri ...Enrico Fedele ha espresso alcune considerazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. "Il Napoli sta facendo una grande impresa, ma centrando le Semifinali di Champions League sarebbe diventata una ...