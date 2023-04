Napoli | idea Almada per la mediana | l’indizio social

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Alpiace tanto Thiago, argentino e Campione del Mondo in Qatar con la Seleccion Alpiace tanto Thiago, argentino e Campione del Mondo in Qatar con la Seleccion. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista dell’albiceleste è seguito con molta attenzione dagli azzurri. Gioca nella MLS e ha 22 anni, quasi 23. Può essere il rinforzo viste le probabili partenze di Ndombelé e Demme. Il ragazzo ha già messo il like al, indizionon di poco conto.