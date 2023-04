Napoli eliminato | quanto avrebbe incassato continuando la Champions League?

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fabrizio Vettosi, economista, è intervenuto a Radio Marte per parlare dei conti legati alladisputata dal. Eccoevidenziato: IncassiinRicavi dalla? Al momento dai miei calcoli ilhacirca 73mln di euro esclusi i ricavi dai biglietti delle partite disputate. Passando il turno e con l’incasso della semifinale si sarebbe avvicinato agli 86. E neaggiunti 28 in caso di finale. Con 5 squadre italiane nelle semifinali si dimostra che il calcio italiano non è vero che è morto. Noi mediamente abbiamo 2 o 3 italiani per squadra tra gli 11 titolari per ognuno dei club maggiori che partecipa alle coppe, ma è ...

... quasi opposti, è la classica partita da non sbagliare, per la Juventus come il. I bianconeri hanno festeggiato l'accesso alle semifinali di Europa League dopo averlo Sporting e ...... con l'annullamento (per ora momentaneo) della penalizzazione e il passaggio in semifinale di Europa League , la Juventus , ora terza in classifica, ospita ilinvece dalla Champions. ...'Quando giochi questa competizione come ha fatto il, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in ... che ha appenail Bayern Monaco ai ...

Napoli eliminato, i salernitani sfottono: 'Ci stringiamo al dolore di questi paesi...' (FOTO) AreaNapoli.it

Questa sarà la 23^ semifinale europea nella storia del club bianconero: è la prima squadra italiana, dietro solo a Real Madrid (37), Bayern Monaco (28) e Barcellona (26) Serate storiche nelle ultime o ...Ai microfoni de L'Equipe, Olivier Giroud parla in una lunga intervista che parte, inevitabilmente, dal prossimo doppio derby di Champions ...