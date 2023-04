Napoli | Demme e Ndombele in partenza | i possibili sostituti

MERCATO, TUTTI I NOMI IN LISTA PER LA PROSSIMA ESTATE Soprattutto a centrocampo dove, come riportato da ' La Gazzetta dello Sport ', a salutare saranno quasi certamente Ndombelè e. Per ...Commenta per primo Secondo La Gazzetta dello Sport , Tanguy Ndombele e Diego, centrocampisti del, potrebbero dire addio in estate e il club azzurro sarebbe già alla ricerca di un sostituto. Fra i tanti nomi ci sono due prospetti sotto stretta osservazione. Il ...Chiusa l'avventura in Champions ilsi concentra solo sullo scudetto che per Spalletti è ancora lontano dall'essere conquistato ... Conferma per Elmas,andrà via, Zanoli potrebbe tornare alla ...

Napoli, Ndombele e Demme in bilico: ecco le alternative Calciomercato.com

Se da una parte mancano pochi punti per ottenere uno scudetto che Napoli aspetta da ben 33 anni, dall’altra, la società ha già iniziato a programmare le future mosse di mercato per la prossima stagion ...L’eliminazione in Champions League ai danni del Milan non può rendere meno importante questo traguardo e la mente dei giocatori ora deve essere rivolta all’obiettivo… Leggi ...