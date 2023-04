Napoli | colpo in attacco? Si pensa a Thiago Almada

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilè pronto per conquistare lo scudetto, un sogno ormai durato più di 30 anni, ma è comunque attento ai prossimi obiettivi di mercato. Il club azzurro, infatti, non vuole essere protagonista solo per un anno ma lasciare il segno nel tempo a venire. Per questo motivo, i vertici stanno già lavorando per portare L'articolo

... Sarah, Group Brand Manager & Sustainability Officer Fitt, Annalisa Ferri, direttore ... Ad intervenire in dialogo saranno Danilo Ercolini, Università diFederico II - Argitech, Francesca ...Con pistole o coltelli, sguardi affilati, corpo a corpo, ilin canna. Ma Mergellina dice anche qualcosa in più: come l'illegalità piccola, diffusa, tollerata riesca, poi, col tempo, con la ......giorno in cui hanno ottenuto la cancellazione della penalizzazione in classifica piazzano il..., brivido - scudetto: partita chiusa Occhio a questi numeri

Taglio di fondi al Mercadante di Napoli, 'colpo mortale' Agenzia ANSA

Dopo le vicende legate alla Juventus, ora anche il Napoli potrebbe rischiare: cosa succederà ora in casa partenopea Non finiscono più i problemi in Serie A legati alle plusvalenze e non solo. Nelle u ...La Commissione federale d'appello sarà chiamata a riformulare il - 15, confermate le squalifiche per Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini ...