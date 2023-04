(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono scesi in piazza anche a, sfilando con pochi abiti e con le mani sporche di vernice rossa, gli aderenti alla rete '' per chiedere la salvaguardiai e per una...

Napoli, Animal Save in corteo a via Toledo per i diritti degli animali ilmattino.it

Sono scesi un piazza anche a Napoli, sfilando a torso nudo e con le mani e le gambe sporche di vernice rossa, gli aderenti alla rete 'Animal Save' per chiedere la salvaguardia degli animali e per una ...Sono scesi in piazza anche a Napoli, sfilando con pochi abiti e con le mani sporche di vernice rossa, gli aderenti alla rete 'Animal Save' per chiedere la salvaguardia degli animali e per ...