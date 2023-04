Napoli | 46enne evade dai domiciliari | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023). L’uomo si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arrestiper furtodai. Ieri notte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mezzocannone, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che lo stesso, identificato per unnapoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arrestiper furto; pertanto è finito in manette per evasione. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.