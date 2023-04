Nagelsmann si ritira dalla corsa per la panchina del Chelsea Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dopo l’esonero di Graham Potter ilsta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. In questo momento sulladi Stamford Bridge siede Frank Lampard, leggenda del club nominato ad interim fino a fine stagione. La dirigenza londinese, guidata da Paul Winstanley e da Laurence Stewart, è però già al lavoro per garantire un nuovo allenatore in vista della stagione 2023/24., niente. Inrimangono Pochettino e Kompany Stando a quanto riporta il, i colloqui non sarebbero andati benissimo nelle ultime settimane, tanto che il candidato numero uno a sedere sulladei Blues, l’ex Bayern Monaco Julian, si sarebbe tirato fuori. Il quotidiano ...