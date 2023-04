(Di venerdì 21 aprile 2023) Juliannon sarà il prossimo allenatore del. Il tecnico tedesco, esonerato a marzo dal Bayern Monaco, ha fatto sapere ai Blues di non essere interessato, poco dopo che la squadra di ...

ha incontrato la proprietà dei Blues 10 giorni fa, come hanno fatto molti altri candidati alla panchina, inclusi Luis Enrique e Mauricio Pochettino, e piaceva alla proprietà abbastanza da ...Sarà antipatico, si lamenterà troppo, male cose come stanno per la sua ossessione, la ... Più distanti i cavalli di ritorno Chelsea (Potter esonerato, concorrenza die Luis Enrique), e ...... dopo il ribaltone e la decisione della società di esonerare. Di fronte ci sarà la squadra di Pep Guardiola, battuta dal tecnico tedesco con il Chelsea nella finale dell'edizione 2020 - ...

Nagelsmann dice no al Chelsea. Ecco gli altri candidati in corsa La Gazzetta dello Sport

L'allenatore tedesco aveva incontrato la proprietà dei Blues 10 giorni fa, come hanno fatto molti altri candidati inclusi Luis Enrique e Pochettino, e piaceva alla proprietà abbastanza da arrivare all ...Ironia della sorte, ha detto Romano Nagelsmann si toglie dalla partita del Chelsea 21/04/2023 17:42 Julian Nagelsmann si sta presumibilmente mettendo ...