Musica sui social | dopo la bacchettata dell’Antitrust Meta apre all’accordo | le condizioni della Siae

(Di venerdì 21 aprile 2023)settimane in cui gli utenti italiani deinetwork dinon hanno potuto usufruiredi sottofondo per story e reel, la situazione si sblocca: l’Antitrust impone la ripresatrattativa tra l’azienda di Mark Zuckerberg e, la principale società italiana che si occupa di diritto d’autore. L’Autorità, venerdì 21 aprile, ha disposto che«riprenda immediatamente le trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza e provveda a fornire tutte le informazioni necessarie onde consentire adi ripristinare l’equilibrio nel rapporto commerciale con. Inoltre, previa autorizzazione didovrà ripristinare ...

Crediamo sia importante collaborare con l'industria musicale e nel valore della musica italiana, ci auguriamo di poter trattare con Siae come già facciamo con altri titolari di diritti in Italia, ... l'indicazione a sedersi ad un tavolo per trovare almeno un accordo - ponte che consenta, in vista dell'intesa definitiva, di poter, al più presto, tornare ad ascoltare la musica italiana sui social.

A dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a Siae un'ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di lice ...