Musica | Filarmonica della Scala | da domani concerti speciali a Bergamo e Brescia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Ad aprile e maggio latorna a viaggiare, guidata dal suo Direttore principale Riccardo Chailly. Si comincia con iperCapitale italianaCultura 2023, all'interno del Festival Pianistico Internazionale, che dal 22 aprile al 16 giugno festeggia i suoi 60 anni. Latorna al Festival dopo l'apparizione del 2019 in occasione del concerto straordinario per la Canonizzazione di Paolo VI. Il giovane pianista giapponese Mao Fujita è il solista del Concerto n. 3 per pianoforte di Sergej Rachmaninov, al quale Chailly accosta la Patetica di Pëtr Il'i? ?ajkovskij ail 22 aprile; Chant funèbre di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 7 di Sergej Prokof'ev a ...