Musetti-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Barcellona 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lorenzosfiderà Stefanosnelladell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. L’azzurro in queste ultime due settimane sta certamente aggiustando la sua prima parte negativa di stagione, mettendo in cascina vittorie e punti importanti. Il ritiro di Sinner gli ha poi spianato la strada verso il penultimo atto, al quale anche il numero cinque del mondo arriva senza aver faticato troppo contro De Minaur. Si tratta del quarto confronto diretto tra i due, con il greco in grado di imporsi in tutti e tre i precedenti. Il primo venne giocato ad Acapulco nel 2021, nel torneo che fece conoscere Lorenzo al grande pubblico, evinse lasciando quattro games al nostro. Poi i due si affrontarono sul rosso pochi mesi dopo a Lione, con vittoria ...

... non è bello farlo dopo il ritiro di un connazionale, ma di sicuro non fa male risparmiare le energie e prepararsi così al meglio per la semifinale controo De Minaur.era già ......e risultati di oggi dei quarti di finale su Sky e NOW Sky Sport Tennis (canale 205) e Sky Sport Uno (canale 201) fino alle 18(Ita) - SINNER (Ita) ritiro ore 13: DE MINAUR (Aus) -(...Approfittando del ritiro, Lorenzovola in semifinale, dove attende uno tra Stefanose Alex De Minaur, altro giocatore che ha beneficiato di un ritiro nei giorni precedenti. La ...

ATP Barcellona di tennis, il programma di oggi: Sinner si ritira per infortunio, Musetti in semifinale contro Tsitsipas o De ... Sport Fanpage

Il torneo ATP Barcellona 2023 di tennis vede l’approdo in semifinale di Lorenzo Musetti, che sfrutta il forfait di Jannik Sinner e passa al penultimo atto. Lorenzo Musetti è ora 18° nel ranking ATP a ...Nessun infortunio per il numero uno azzurro che incamera 90 punti per il suo ranking e potrà spostarsi a Madrid con qualche giorno di anticipo. Musetti n.16 se passa in finale ...