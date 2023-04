Musetti-Tsitsipas | ATP Barcellona 2023 | programma | orario d’inizio | tv | streaming e precedenti

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lorenzoaffronterà Stefanosnella semifinale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano incrocerà il fuoriclasse greco in un testa a testa che si preannuncia rovente e che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo sulla terra rossa spagnola. Il toscano, che non è sceso in campo ai quarti di finale grazie al forfait di Jannik Sinner (in precedenza aveva battuto il temibile Cameron Norrie), se la dovrà vedere con l’ellenico, reduce dal comodo successo contro Alex de Minaur. L’appuntamento è per sabato 22 aprile, alle ore 13.30 sulla Pista Rafa Nadal (il campo centrale del circolo catalano). Lorenzoha perso i tredisputati contro il 24enne, attuale numero 5 al mondo. Il 21enne, numero 20 del ranking ATP, spera di invertire la rotta dopo aver ...

