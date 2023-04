Musetti-Sinner | Barcellona Open | ultime diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Questa mattina alle 12, nel campo Rafa Nadal, ci sarà la riedizione della sfida trastavolta valida per i quarti di finale del. Occhi puntati su entrambi dunque, con il primo che proverà a prendersi la rivincita, ma restano alcuni dubbi sull’altoatesino che ha avuto qualche problema fisico. Andiamo dunque a vedere lenovità e dove vedere in, lecerca la rivincita ai danni didopo l’ultima edizione di questo particolare derby italiano. I due si sono infatti affrontati a Monte-Carlo e sempre nei quarti di finale. In quel caso a trionfare era stato l’altoatesino per ...