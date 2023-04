Mr Gaga fa danzare nell' Eden

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il coreografo Ohad Naharin, inventore di un metodo che lascia libero il corpo di esprimere le emozioni più profonde, tiene un importante seminario aperto in un luogo incantato. Siamo a Moncalvo, in Monferrato, nel centro Orsolina28, fondato dalla ballerina Simony Monteiro. L’appuntamento è per il 18 maggio, fino al 21, quando si potrà esperire lametodika durante ilad Orsolina28. Ma procediamo con ordine, evitando quello che a molti può sembrare un esperanto. Tanto per cominiciare Orsolina28 è un centro internazionale di danza e spettacolo, fondato nel 2016, a Moncalvo, nel cuore del Monferrato piemontese, da Simony Monteiro, ballerina newyorkese di origini brasiliane, approdata in Italia per amore. Una di quelle donne con il mantra del «yes we can» che è riuscita a trasformare un’ex cascina ottocentesca, con 20 mila ...